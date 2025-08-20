Autoridades educativas adelantan reorganización para suplir faltantes en instituciones

Cúcuta

La Secretaría de Educación departamental avanza en los procesos de reorganización para suplir las necesidades de docentes y directivos en los colegios de los diferentes municipios.

Una de las principales preocupaciones en algunas instituciones corresponden a la falta de coordinadores, por lo que desde el gobierno central se adelantan las respectivas verificaciones.

“El Ministerio de Educación manda a hacer un análisis y que evaluemos aquellas instituciones que tienen más coordinadores y aquellas que les faltan. Les quiero dar un ejemplo, tenemos un colegio en El Tarra que tiene 3.000 estudiantes y solo tiene un coordinador. Esa comunidad también requiere y esa comunidad también manda oficio al Ministerio, entonces por eso estamos haciendo esa reorganización, que no soy yo la que decide, que es ya la norma que dice que por cada 500 niños debe haber un coordinador” dijo Laura Cáceres, secretaria de educación departamental.

Gran parte de los cambios de directivos en las instituciones corresponden al estado de salud de los educadores, por lo que poco a poco se ha venido abordando esta situación para dar la respectiva respuesta a las comunidades educativas.

“Sabemos que algunos tienen algunos problemas de salud, eso es un tema que ya estamos reduciendo porque gran cantidad de administrativos tienen problemas de salud y eso nos está generando los problemas en los colegios” expresó Cáceres.