Este miércoles continuará cierre total a la Troncal de Occidente en El Carmen de Bolívar

Informó la Policía Nacional que persiste el cierre de la vía Sincelejo-Calamar en el Municipio del Carmen de Bolivar, Ruta 2515 km 67.

La comunidad manifesta su inconformismo social, requieren reunión con el Director Nacional de la Agencia de Restitución de Tierras, con el propósito de obtener proyectos de inversión y entrega de tierras para cultivos, la afectación vial Continua toda la noche!

Se habla de unas 120 personas aproximadamente.

Por tal motivo se realizan los siguientes manejos de Trafico por parte de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar así:

° Cruz del Viso

° Ye de Carreto

° Báscula de San Juan Nepomuceno

° Peaje de El Carmen de Bolívar.