Esperamos que garanticen nuestros derechos: Pizarro sobre personería jurídica de Progresistas al CNE

Colombia

La senadora María José Pizarro celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de ordenar al Consejo Nacional Electoral, resolver en un plazo máximo de cinco días la solicitud de personería jurídica del partido Progresistas.

#POLÍTICA La senadora y precandidata presidencial, María José Pizarro, celebró la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, de ordenar al CNE resolver, en un plazo máximo de cinco días, la solicitud de personería jurídica del partido Progresistas.



"Esperamos que garanticen…

Dijo además la también precandidata presidencial que esperan ahora que se les garantice el principio de igualdad por parte del Consejo Nacional Electoral y que así mismo, se garanticen sus derechos políticos.

“Esperamos que garanticen nuestros derechos que esta personería jurídica sea otorgada estamos seguros de que actuamos conforme a la ley y conforme a lo que se exige para poder avanzar en un proceso de decisión así que esperamos nuevamente que se garantice un principio de igualdad por parte del Consejo Nacional Electoral”.

A propósito, el representante a la Cámara Heráclito Landinez, destacó que con dicha decisión, el Tribunal Superior de Bogotá está garantizando el derecho al debido proceso y también, a formar partidos políticos.

“Tribunal tutela dos derechos fundamentales nuestros. Uno, el derecho a elegir y ser elegido y el derecho a la participación política, el cual podemos y tenemos el derecho a formar partidos políticos para acceder a cargos de elección popular o a corporaciones públicas. Y el segundo derecho que nos tutela es el debido proceso”.

Hay que recordar que la solicitud de personería jurídica para el partido Progresistas fue presentada ante el CNE desde el pasado mes de enero, y tras configurarse la eciscion del partido maíz.

En caso de aprobarse su personería jurídica, Progresistas se sumaría a la eventual fusión del Pacto Histórico, que también sigue en manos del Consejo Nacional Electoral.