El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

Programas

El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las convocatorias de las selecciones sudamericanas de cara a las eliminatorias.

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Juan Sebastián Cedeño Vargas

El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025

El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025

43:56

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el paso de Jhon Arias al Wolverhampton de la Premier League. Steven dijo: “Hablamos de un jugador que estaba hace 4 años en Patriotas de Boyacá. Está en la Premier League y era el momento para dar el salto, es la mejor liga del mundo”. Sobre el tema César agregó: “Yo no sé si era tan bueno cambiar al Fluminense por ir a un equipo en Inglaterra que pelea descenso. Aunque se va a ganar tres veces más de lo que ganaba en el equipo brasileño”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad