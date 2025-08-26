El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images) / Buda Mendes

Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025 43:56 Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el paso de Jhon Arias al Wolverhampton de la Premier League. Steven dijo: “Hablamos de un jugador que estaba hace 4 años en Patriotas de Boyacá. Está en la Premier League y era el momento para dar el salto, es la mejor liga del mundo”. Sobre el tema César agregó: “Yo no sé si era tan bueno cambiar al Fluminense por ir a un equipo en Inglaterra que pelea descenso. Aunque se va a ganar tres veces más de lo que ganaba en el equipo brasileño”.

No olvide escuchar el audio del programa.

Youtube