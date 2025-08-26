El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025
El Pulso del Fútbol analiza las convocatorias de las selecciones sudamericanas de cara a las eliminatorias.
El Pulso del Fútbol, 26 de agosto de 2025
43:56
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El entrenador de la selección brasileña, Carlo Ancelotti, durante el anuncio del Equipo de Brasil para los encuentros ante Bolivia y Chile, el 25 de agosto de 2025. (Foto de Buda Mendes/Getty Images)
En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el paso de Jhon Arias al Wolverhampton de la Premier League. Steven dijo: “Hablamos de un jugador que estaba hace 4 años en Patriotas de Boyacá. Está en la Premier League y era el momento para dar el salto, es la mejor liga del mundo”. Sobre el tema César agregó: “Yo no sé si era tan bueno cambiar al Fluminense por ir a un equipo en Inglaterra que pelea descenso. Aunque se va a ganar tres veces más de lo que ganaba en el equipo brasileño”.
No olvide escuchar el audio del programa.
Youtube