Droguistas confirman escases de medicamentos en UCI

Cúcuta

Los representantes de la industria farmacéutica en el país llamaron la atención y admitieron que hay escases de medicamentos en las Unidades de Cuidados Intensivos tal como lo reconoció recientemente ese sector.

Alfonso Cuitiva, representante del sector dijo a Caracol Radio que “hay productos para enfermedades crónicas que si presentan desabastecimiento, uno de ellos son los productos para diabetes, para la hipertensión, y esto es delicado por que los pacientes necesitan sus tratamientos.

Explicó que “se consiguen con intermitencia, ahí es donde radica el problema, estas situaciones en el suministro afectan la continuidad en los tratamientos con el consecuente efecto negativo para el paciente”.

“la industria lo que nos dice es que hay traumatismos en la consecución de materias primas, dificultades con las importaciones y algunas dificultades en la comercialización” dijo el empresario.

Indicó que “para algunos laboratorios algunas moléculas no son rentables porque están sometidos al control de precios.El tema es complicado porque estos productos son indispensables para la vida de las personas que están en los centros de salud, en hospitales y clínicas”.

Finalmente advirtió que “el Estado tiene mucha responsabilidad en la comunicación, en el manejo de la industria y en el manejo de los elementos que resultan vitales para la conservación de la salud”.