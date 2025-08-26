Distrito realizó audiencia sobre Convocatoria Pública de Cultura Ciudadana

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y en convenio con la Universidad de Cartagena, llevó a cabo la audiencia de aclaración de términos de la convocatoria pública “Iniciativas que aportan a la Cultura Ciudadana y al sentido de pertenencia por la ciudad de Cartagena de Indias – Cartagena a Todo Color, Resplandece y Hasta Más”.

La jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela de Gobierno y Liderazgo y estuvo dirigida a organizaciones de base, comunales, sociales y comunitarias.

El objetivo fue brindar un espacio participativo y de diálogo abierto, donde se resolvieron inquietudes y se precisaron aspectos técnicos, administrativos y jurídicos del proceso, garantizando así una comprensión clara y transparente de la convocatoria.

Cheyene Morelo, coordinadora del programa Cartagena Brilla con Cultura Ciudadana, resaltó la relevancia del encuentro:

“Fue una jornada en la que tuvimos la oportunidad de aclarar y responder a las observaciones presentadas por las organizaciones interesadas en la convocatoria. La participación activa demuestra el compromiso ciudadano con los procesos de transformación social”.

Las organizaciones asistentes valoraron positivamente este ejercicio de participación ciudadana.

María Ariza, fundadora de la Fundación Gema 22, expresó:“Me parecen muy interesantes todas las iniciativas en las que la Escuela de Gobierno busca involucrar a la comunidad, a la sociedad civil, las fundaciones y las juntas de acción comunal”.Los términos de referencia de la convocatoria están disponibles en el

siguiente enlace:https://www.cartagena.gov.co/convocatorias/convocatoria-publica-iniciativas-que-aportan-cultura-ciudadana-sentido-pertenencia-ciudad-cartagena-indias-cartagena-todo-color-resplandece-hasta-mas-11534

Esta estrategia hace parte de los esfuerzos del Distrito por fortalecer la participación ciudadana e impulsar la transformación de comportamientos individuales y colectivos, enmarcados en los lineamientos del Plan Decenal de Cultura Ciudadana y Cartageneidad 2023–2033.