“Hay candidatos presidenciales que solo hablan del balín”: gobernador de Nariño

En Tumaco avanza el encuentro integrantes de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes quienes participarán de la audiencia pública sobre el proyecto de ley No. 002 del 2025, para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley en el país.

#Tumaco | A Pocos minutos de iniciar la Audiencia Pública del Proyecto de Ley de 'Paz Total' del Gobierno Nacional que busca establecer un tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de las organizaciones al margen de la ley,

el representante a la…

La iniciativa legislativa busca establecer las reglas para la consolidación de la paz total, el orden público y la seguridad ciudadana, además de todo el marco jurídico que ampararía la implementación de los acuerdos que se logren con el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano.

La audiencia reunirá además de lideres sociales a representantes de consejos comunitarios y resguardos indígenas en donde hay incidencia de estos grupos armados.

El gobernador de Nariño Luis Alfonso escobar asegura que su aprobación será determinante para sacar adelante lo acordado en las mesas que se adelantan con estos grupos en este departamento.

El mandatario de otra parte hizo un llamado a los precandidatos presidenciales a no desestimar los esfuerzos que se ha alcanzado en la región.

“Desde aquí le digo a los candidatos presidenciales, muchos de ellos que no tienen ni la más mínima idea del conflicto. Hay candidatos presidenciales que solo hablan del balín y de dar bala, pero no entienden las realidades de los territorios”: agregó.

#Nariño | "No hay molestias en los grupos" tras el nombramiento del Gobernador de Nariño como facilitador de Paz.



Así lo expresó el mandatario (@LuisAlfonsoEsc), quien aseguró que incluso esperan llegar a acercamientos con grupos en Cauca con una intención clara de paz. pic.twitter.com/iaNtLf7d6Q — Caracol Pasto (@CaracolPasto) August 25, 2025

Escobar indicó que la expectativa es grande para que el proceso que se adelanta en Nariño no tenga reversa. “Están llegando muchos candidatos presidenciales a Nariño, lo que tenemos que hacer es mostrarles lo que está ocurriendo en la región, como la selección de la región para la Bioexpo 2025 y la macro rueda de negocios del país de la belleza entre el 2 y el 5 de diciembre”.

Según Escobar esto responde a los resultados que hoy tiene Nariño en materia de seguridad en ciudades históricamente violentas como Tumaco.