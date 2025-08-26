Consejo de Estado multa a exgobernador de Magdalena por intentar frenar fallo que anuló su elección
El alto tribunal impuso una multa de cinco salarios mínimos Rafael Martínez por presuntamente presentar recursos sin justificación válida, considerados como intentos para dilatar la ejecución de la decisión que lo retiró del cargo.
Santa Marta
La Sección Quinta del Consejo de Estado impuso una multa al exgobernador del Magdalena, Rafael Martínez, equivalente a cinco salarios mínimos mensuales. La sanción se debe a que Martínez habría utilizado recursos legales sin justificación válida, con el propósito de supuestamente retrasar la ejecución del fallo que anuló su elección como gobernador.
Según el magistrado, los recursos de aclaración y adición que presentó el exmandatario no se basaban en dudas reales sobre la decisión, sino que buscaban frenar su aplicación. Incluso, Martínez llegó a acusar al Consejo de Estado de persecución política.
El alto tribunal consideró que los argumentos presentados por Martínez para justificar sus acciones fueron insuficientes, y que en realidad pretendían reabrir discusiones ya resueltas en el fallo de mayo que anuló su elección. Por eso, calificó estas acciones como maniobras dilatorias.