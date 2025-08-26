Cemento País llegó a Barranquilla: abierta nueva bodega para atención en el Atlántico

Desde el pasado 11 de agosto, Cemento País abrió oficialmente su bodega en Barranquilla, ubicada en la Calle 78 #125-50, Bodega 6, con horario de atención de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

La respuesta de los clientes no se hizo esperar: las compras han superado las expectativas y cada visitante ha recibido un detalle especial como muestra de agradecimiento.

El gerente Comercial, Carlos Espinosa Osorio, expresó:

“Estamos muy emocionados con la acogida de nuestros clientes. En nuestra bodega encontrarán productos de alta calidad, precios competitivos y el servicio cercano que caracteriza a Cemento País”.

Quienes ya han visitado la bodega destacan la atención personalizada, la facilidad de compra y la confianza que genera contar con un punto oficial de Cemento País en la ciudad.

Para más información o pedidos, los clientes pueden comunicarse vía WhatsApp al 300 731 3252.

Cemento País reafirma su compromiso con la región Caribe, creciendo de la mano de sus clientes y garantizando siempre calidad, servicio y confianza.