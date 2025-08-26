Capturados tres presuntos delincuentes con armas de fuego y armas cortopunzantes en Cartagena

En desarrollo de planes contra el hurto y porte ilegal de armas de fuego, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron capturar en las últimas horas a tres sujetos, quienes tenían en su poder armas de fuego y armas blancas.

El primer operativo se llevó a cabo en las horas de la tarde en el barrio Blasdelezo, donde fue sorprendido un sujeto, identificado como ‘el Sebas’, de 23 años, quien minutos antes había intimidado con arma blanca a una mujer, logrando hurtarle una cadena de oro y un celular.

Durante el procedimiento, le fue incautada un arma blanca y los elementos hurtados. El detenido presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto y violencia intrafamiliar.

En otro extremo de la ciudad, en el sector La Arrocera, del barrio Olaya Herrera, fue capturado ‘el Jahir’, de 38 años de edad, quien portaba arma de fuego ilegal, tipo revólver, con seis cartuchos, la cual sería utilizada, presuntamente, para cometer hechos delictivos en esa zona de Cartagena.

Finalmente, en el barrio Martínez Martelo, durante operativos de registro y control por parte de las patrullas de vigilancia y el apoyo de Distriseguridad, fue capturado ‘el Chiquillo’, de 23 años, quien tenía en la pretina del pantalón un arma de fuego calibre 38 con un cartucho sin percutir.

El detenido presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto calificado y violación de medida sanitaria.

Los elementos incautados y los detenidos, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en esta ofensiva contra el porte ilegal de armas de fuego se han capturado 614 personas, logrando incautar 521 de estas armas, que se traducen en vidas salvadas.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró.