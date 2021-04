“Dicen que la vicefiscal Mancera y la fiscal Nieto, son muy amigas”

En una grabación en video conocida por Caracol Radio, la abogada Ruth García, hermana del señalado narco Javier García alias ‘Maracuyá’, y abogada del narco alias ‘06’, dice que la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, aparentemente tiene intereses en proteger a la fiscal Ana Victoria Nieto, investigada por presunta corrupción judicial en Cali.

“Lo que dicen acá en Cali, es que ellas dos son muy amigas y la doctora Martha Janeth a toda costa (quiere) que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no pase nada, entonces, me imagino, quieren que no esté, esa es la situación y que detrás de todo este tringuilinguis (sic) porque sé que también capturaron a unos policías entre los abogados de esos policía a unos conocidos míos, por eso también estoy enterada del tema de los policías y que detrás de esos policías y de todo esto es ese señor que le dicen ‘Mueble Fino’ (el narco).

En 2018 Estados Unidos incluyó en la lista Clinton a la abogada Ruth García y a su hermano. Ella también es abogada del coronel José Mosquera Archila, mencionado en el escrito de acusación que la Fiscalía radicó contra el fiscal Iván Aguirre, y en cual quedó consignado que ese coronel aparentemente buscó a otro testigo del caso de la presunta corrupción de Cali, Cristian Paul González, para involucrar falsamente a la fiscal Silvana Uribe.

En ese escrito de acusación se asegura que “este mismo ofrecimiento ya se lo había hecho Iván Aguirre Benavides y Ana Victoria Nieto Salazar”.

Igual situación que, según la misma Fiscalía, se habría presentado con el testigo principal Juan David Rengifo, quien está negociando un principio de oportunidad.

“Ana Victoria Nieto no la conozco, pero sí sé que es muy así de la doctora Martha Janeth Mancera y está haciendo todo lo posible para que ese principio de oportunidad no lo firmen”.

Los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, son amigos de la vicefisal Mancera, han departido en fiestas e incluso se han quedado en su casa, tal y como lo reconoció en un derecho de petición que le formuló Caracol Radio.

En ese mismo documento, señaló que, en su calidad de vicefiscal general, “no he tenido conocimiento de la investigación penal referenciada” y “tampoco he impartido trámite alguno en relación”.

Esta semana se conoció que el escrito de acusación contra el fiscal Iván Aguirre está a punto de ser rechazado por un magistrado del Tribunal de Cali, por errores de procedimiento de la Fiscalía desde Bogotá.