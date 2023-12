Caso “Narcofiscales”: Archivan proceso a la vicefiscal Martha Mancera

Bogotá

Un fiscal delegado ante la Corte archivó una indagación que cursaba en contra de la vicefiscal Marta Mancera por presunto favorecimiento a dos fiscales de Cali, hoy en juicio por el caso conocido como Narcofiscales.

Resulta que el narco alias ‘El Médico’ y la abogada de narcos Ruth García, se retractaron de los señalamientos contra la alta funcionaria de la Fiscalía.

Dice la Fiscalía en un comunicado que, luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y distintas actividades investigativas, (que contaron con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional), no se encontró evidencia del supuesto favorecimiento a los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, sus amigos.

“El fiscal a cargo de la indagación no encontró configurado un delito

que comprometiera a la doctora Mancera”, dice el comunicado.

La mención de alias ‘El Médico’

El narco Carlos Ramón Zapata, alias ‘El Médico’, le dijo al fiscal Mario Burgos que la vicefiscal Martha Mancera, supuestamente, habría beneficiado a narcos cuando ella fue directora de Fiscalías en Cali.

“Ella (Ruth García) va hasta abajo y hace una línea donde dice que la señora Martha Mancera tiene una relación muy especial con Ana Victoria Nieto (investigada por el caso ‘narcofiscales’) y que ella está libre, que no entiende cómo está libre porque está comprometida hasta el cuello en ese caso, que los policías lo saben, que el Fiscal lo sabe, todo el mundo lo sabe (…) luego se devuelve y me dice con la otra flecha, y me dice, -no es que la relación de ellas es muy cercana y me da anotaciones de la vida de la señora Mancera porque ella es una abogada de Cali, y ella me explica y me dice que la doctora Mancera fue directora de Fiscalías acá en Cali y ella ayudó a mucha gente, ella le limpió el pasado a una cantidad de gente, ‘06′ (narcotraficante) en este país no tiene ni un semáforo en rojo, ella ayudó a mucha gente, una persona de mucho poder, tiene una predilección por mujeres y por eso le ayuda a Ana Victoria Nieto”. Recalcó alias ‘El Medico’.

Los señalamientos de Ruth García, la abogada de narcos.

En abril de 2021, Caracol Radio conoció una declaración que la abogada Ruth García, hermana del narco alias ‘Maracuyá’ rindió ante la Fiscalia.

En ese momento, esa abogada (en video) dijo que la vicefiscal general Martha Janeth Mancera, supuestamente tienía intereses en proteger a la fiscal Ana Victoria Nieto, investigada por presunta corrupción judicial en Cali.

“Lo que dicen acá en Cali, es que ellas dos son muy amigas y la doctora Martha Janeth a toda costa (quiere) que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no pase nada, entonces, me imagino, quieren que no esté, esa es la situación y que detrás de todo este tringuilinguis (sic) porque sé que también capturaron a unos policías entre los abogados de esos policía a unos conocidos míos, por eso también estoy enterada del tema de los policías y que detrás de esos policías y de todo esto es ese señor que le dicen ‘Mueble Fino’ (el narco).

El narco alias ‘El Médico’ sigue negociando un principio de oportunidad y, sobre las abogada Ruth García, se desconoce si hay algún tipo de investigación por los señalamientos contra la vicefiscal.