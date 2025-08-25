Una persona resultó gravemente herida en un caso de intolerancia en Melgar, Tolima

Tolima

Una persona de 26 años resultó gravemente herida tras ser herido con arma blanca en varias partes de su cuerpo en medio de un caso de intolerancia que se registró el fin de semana en un sector del municipio de Melgar.

Los hechos que se presentaron en la madrugada del domingo 24 de agosto, al parecer fueron ocasionados por diferencias entre un grupo de motociclistas y el conductor del vehículo de marca Chevrolet Spark GT de placas IOR 091 conducido por un hombre que buscaba la salida de esta población turística hacia la capital de la República, tras el hecho, se registró una discusión en la que uno de los moteros le propinó una herida en el cuello y otra en el pecho lo que ocasionó que fuera trasladado a un centro asistencial donde se encuentra recluido.

¿Qué dijo la Policía en el Tolima sobre este caso?

En un comunicado a la opinión pública la Policía del Tolima informó sobre los hechos registrados en el municipio de Melgar, donde un ciudadano resultó lesionado con arma cortopunzante, situación que actualmente es materia de investigación.

1. En la madrugada del 24 de agosto de 2025, fue reportado el ingreso de un ciudadano de 26 años al hospital local, con heridas ocasionadas por un arma cortopunzante, tras una riña registrada en una vivienda en el municipio de Melgar. Posteriormente esta persona fue remitida a un centro asistencial en Girardot para atención especializada.

2. De manera inmediata, las unidades del Modelo del Servicio de Policía Orientado a las Personas y los Territorios llegaron al lugar, verificando la situación y brindando acompañamiento para garantizar la seguridad en el sector.

3. Según información legalmente obtenida, varios ciudadanos que se encontraban en la vivienda habrían participado en la riña. Así mismo, se conoció que los presuntos agresores se movilizaban en 2 motocicletas.

4. Unidades de Investigación Criminal (SIJIN) e Inteligencia Policial (SIPOL) desplegaron labores en el terreno, con el propósito de esclarecer en el menor tiempo posible las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaecieron los hechos, y de esta manera identificar, ubicar y capturar a los responsables para ponerlos a disposición de la autoridad competente.

La Policía Nacional hace un llamado a la ciudadanía a resolver los conflictos a través de los mecanismos de resolución de conflictos, evitando recurrir a la violencia. Así mismo, invita a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que afecte la convivencia y seguridad ciudadana a través de la línea única de emergencias 123 o la Estación de Policía más cercana.