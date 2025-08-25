Tres personas muertas y tres heridas en grave accidente en la vía Riohacha – Paraguachón

En la madrugada de este lunes se registró un trágico accidente de tránsito en el kilómetro 66 de la vía que comunica a Riohacha con Paraguachón, donde una camioneta de placas extranjeras AE549CS, marca Toyota y de servicio particular, se volcó y posteriormente se incendió, dejando un saldo de tres personas fallecidas y tres más lesionadas.

Las autoridades confirmaron que una de las víctimas mortales fue identificada como Antonio Jurariyu, de 62 años, quien murió tras ser trasladado al Hospital San José de Maicao. Otras dos personas perdieron la vida en el lugar de los hechos, pero sus cuerpos fueron retirados por familiares bajo usos y costumbres de la comunidad wayuu, sin que se aportaran datos a las autoridades.

En cuanto a los heridos, fueron identificados como Eduardo David Sánchez González (46 años), Belwis Bonilla Bonivento y Eduardo José Fernández Barrozo, quienes permanecen bajo atención médica en el Hospital San José de Maicao por las lesiones sufridas.

De acuerdo con versiones de la ciudadanía, el vehículo habría perdido el control, lo que ocasionó el volcamiento con varias rotaciones y la posterior incineración total de la camioneta.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, mientras que organismos de socorro y la Policía de Tránsito hicieron presencia en la zona para atender la emergencia.