Suspendieron energía a reconocidos establecimientos de la Depresión Momposina por millonarias deudas

Cartagena

Dos de los lugares más emblemáticos de la Depresión Momposina atraviesan dificultades para operar debido a la suspensión del servicio de energía, aplicada tras el no pago de cuantiosas deudas acumuladas por consumo.

Por un lado, la finca Montecarlo, ubicada en Magangué y propiedad del empresario y político de Cicuco, Carlos Andrés Marrugo Polo, dejó de ser alquilada para eventos sociales y empresariales luego de que se le interrumpiera el suministro. El lugar acumula más de 68 facturas pendientes, que representan una deuda superior a 68 millones de pesos.

De manera similar, en Mompox, el tradicional hotel y restaurante Robert, de propiedad de Roberto Oliveros Quevedo, también enfrenta la suspensión del servicio. El reconocido establecimiento turístico debe 32 facturas, lo que suma un total de 168 millones de pesos. En este caso, además de la suspensión, se procedió al desmonte del transformador particular, el cual fue entregado formalmente a su propietario.

Ambos casos reflejan cómo la falta de pago prolongado ha derivado en medidas drásticas que impactan la actividad económica y social de la región. Mientras no se regularicen las obligaciones pendientes, los inmuebles permanecerán sin energía, lo que limita su operación y disponibilidad para eventos y turismo.