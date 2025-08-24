Autoridades de socorro buscan a hombre que cayó de una tarabita en el río Chicamocha. Fotos: Gestión del riesgo de Santander.

Bucaramanga

Un agricultor de 71 años identificado como Luis Jesús Carrillo desapareció en el río Chicamocha tras haber caído de una tarabita cuando pasaba por un sector conocido como La Hamacas entre Los Santos, Jordán y Aratoca.

Julián Muñoz, alcalde de Jordán emitió la alerta e inmediatamente se activó el consejo de gestión del riesgo para disponer de todas las autoridades de socorro para iniciar la búsqueda de este hombre.

“Se invita a toda la comunidad a reportar de inmediato cualquier información que pueda contribuir a la ubicación del señor Luis Jesús Carrillo. Cualquier dato puede ser informado a las diferentes administraciones municipales, a la Policía Nacional o a los Cuerpos de Bomberos”, es el llamado del alcalde Muñoz.

En este operativo participan de manera articulada los Bomberos de Aratoca y Villanueva, la Policía Nacional del municipio de Jordán y la comunidad de la zona, quienes se han sumado para apoyar esta difícil labor.