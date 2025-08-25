Qué es la Luna Negra: conozca aquí detalles de este fenómeno que ocurrirá en agosto del 2025 / Paul Souders

Este 23 de agosto de 2025, el cielo ofrecerá un espectáculo poco común que combina dos fenómenos celestes: la llamada Luna Negra y la última noche de la lluvia de meteoros Perseidas. Esta coincidencia es casi perfecta, pues la ausencia de brillo lunar permitirá que las “estrellas fugaces” se vean con bastante claridad en gran parte del planeta.

Aunque el término “Luna Negra” no es un término oficial para este fenómeno, su uso se ha popularizado en la astronomía y la cultura popular. Según los científicos, este se trata de un fenómeno que ocurre cuando en una misma estación hay cuatro lunas nuevas en lugar de tres. En este caso, la Luna Nueva del 23 de agosto es la tercera de la serie, por lo que recibe este nombre especial.

Le puede interesar: Eventos astronómicos en septiembre 2025: fechas de dos eclipses y tres lluvias de meteoros

¿Qué es la Luna Negra?

Este fenómeno se presenta en promedio cada 33 meses, es decir, aproximadamente una vez cada dos años y medio. Por eso, se considera un evento poco frecuente y digno de observar.

Lo curioso es que, al tratarse de una Luna Nueva, la Luna no será visible en el cielo. En otras palabras: el fenómeno es “invisible”, pero lo que lo hace especial es la oscuridad que deja como telón de fondo para otros espectáculos astronómicos.

¿Cómo observar este espectáculo en Colombia?

Para quienes deseen disfrutar del evento, los expertos recomiendan:

Buscar un lugar oscuro: lejos de las luces de la ciudad, en zonas rurales o montañosas. Acostumbrar la vista a la oscuridad: al menos 20 minutos sin mirar pantallas o luces brillantes. Mirar hacia el noreste: allí se ubica la constelación de Perseo, de donde parecen provenir los meteoros. Tener paciencia: los meteoros aparecen de forma intermitente, por lo que conviene esperar relajadamente.

En Colombia, las mejores horas de observación serán desde la medianoche hasta el amanecer del 24 de agosto.

Le puede interesar: NASA y SpaceX aplazan el regreso de cuatro astronautas por meteorología adversa

Este fenómeno coincidió con la lluvia de Perseidas

Este año, la Luna Negra coincide con la última noche de las Perseidas, una de las lluvias de meteoros más intensas y esperadas del calendario astronómico.

Las Perseidas, que ocurren cada agosto, tienen su punto máximo a mediados de mes, pero continúan siendo visibles durante varias noches.

La falta de brillo lunar del 23 de agosto permitirá que el cielo esté más oscuro, aumentando la posibilidad de observar decenas de meteoros por hora.

Varios astrónomos destacan que este tipo de coincidencias son excepcionales, pues pocas veces se da una conjunción entre una Luna Nueva de este tipo y esta lluvia de estrellas de gran magnitud.

¿Cuál es su significado espiritual?

A lo largo de la historia, la Luna Negra ha estado rodeada de diferentes simbolismos. Sin embargo, varias culturas, la han relacionado con el fin de un ciclo y el comienzo de otro, con la introspección y con la renovación espiritual.

Aunque estos significados no tienen ninguna base científica, suelen ser parte importante en la forma en la que las personas viven el fenómeno. De hecho, muchos lo aprovechan como una oportunidad para hacer pausas, reflexionar o simplemente conectar con el universo.