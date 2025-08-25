Próximo martes, María Angélica Guerra se posesionará como senadora, en reemplazo de Miguel Uribe

Este martes 26 de agosto, a las 3 de la tarde, María Angélica Guerra se posesionará como senadora de la República en remplazo del asesinado senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

La posesión de Guerra como congresista se realizará en la Presidencia del Senado, luego de que se declarara la falta absoluta Uribe Turbay.

¿Por qué María Angélica Guerra será quien remplace a Miguel Uribe Turbay en el Congreso?

María Angélica Guerra, quien obtuvo cerca de 38.000 votos en las elecciones al Congreso de 2022, es quien sigue en la lista que presentó el Centro Democrático para esos comicios.

Guerra es arquitecta e hija de Joselito Guerra de la Espriella, reconocido político del departamento de Sucre. También, es sobrina de la exsenadora y exministra, María del Rosario Guerra.

¿A qué Comisión del Senado llegará María Angélica Guerra?

María Angelica Guerra ocupará además el espacio que tenía Uribe Turbay en la Comisión Tercera del Senado, en donde actualmente se discute el Presupuesto General de la Nación para 2026.