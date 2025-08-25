Pistoleros asesinaron a ‘El Tuerto’ en su casa en Arjona, Bolívar

Cartagena

Pistoleros a sueldo llegaron hasta una vivienda en el sector Las Casitas del barrio La Candelaria del municipio de Arjona para acabar con la vida de un hombre a quien apodaban ‘El Tuerto’ o ‘El Chino’.

La Policía confirmó que dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta accionaron sin mediar palabra un arma de fuego contra Miguel Lidueña Hernández, de 29 años, impactándolo en repetidas ocasiones, quien en ese momento se encontraba en su casa.

‘El Tuerto’ fue trasladado al hospital local de Arjona por sus vecinos, sin embargo, los médicos de turno confirmaron que llegó sin signos vitales.

Según la Policía, el occiso presentaba anotaciones por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y/municiones.

Hasta el momento se desconocen los móviles, pero la principal hipótesis apunta a un presunto ajuste de cuentas.