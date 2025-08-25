Persiste la emergencia en San Pelayo, Córdoba, tras desbordamiento del arroyo El Diluvio

Persiste la emergencia en San Pelayo tras desbordamiento del arroyo El Diluvio

La emergencia es latente en el municipio de San Pelayo, departamento de Córdoba, tras el desbordamiento del arroyo El Diluvia, ocurrido el pasado fin de semana.

La zona rural es la más afectada, puntualmente en entre ellas Sabana Nueva, Cañuelar, Dividivi, Santa Rosa y Las Flores.

Los habitantes alertan pérdidas materiales y de cultivos que ponen en jaque la estabilidad comercial en la zona.

Los pobladores manifestaron estar cansados de la situación que se presenta todos los años con la temporada de lluvia.

Elevaron un llamado al Gobierno Nacional, con atención a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (UNGRD), Ministerio de Ambiente y Alcaldía para que unan esfuerzos en proyectos estructurales.

Hasta el momento, las familias afectadas esperan por ayudas humanitarias y asistencia de equipos de socorro ante las inundaciones que mantienen cultivos y casas inundadas.