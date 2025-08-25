Pasaportes: Cancillería aún no firma nuevo contrato con Thomas Greg y acuerdo vence en una semana

Congreso

El domingo 31 de agosto vence el contrato para la expedición de los pasaportes en Colombia entre la Cancillería y la multinacional Thomas Greg & Sons. Ante las demoras para la entrada en funcionamiento del nuevo modelo, que se implementará entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, se declaró una urgencia manifiesta para prorrogar el contrato con esta firma por unos meses.

Sin embargo, aunque este mecanismo está habilitado entre el 11 de agosto y el 30 de abril del próximo año, el contrato de prórroga aún no se ha firmado y empieza la carrera contra el tiempo.

Sobre este tema, la canciller Rosa Villavicencio quiso dar un parte de tranquilidad asegurando que “estamos en el proceso. Lo informaremos ampliamente una vez esté ya todo firmado, tramitado, con la transparencia que siempre hemos tenido”. Sin embargo, explicó que debido a que siguen “en un momento de negociación”, no se puede entrar en detalles del contrato puesto que se “requiere prudencia y confidencialidad”.

Ahora bien, ante la eventualidad de no poder firmar el nuevo contrato antes detalles que venza el acuerdo actual, Villavicencio señaló que no debería haber ningún problema puesto que “nosotros tenemos un stock de pasaportes, de libretas”. No en vano reiteró que ”como he dicho muchas veces, no ha habido, no hay y no habrá crisis de pasaportes”.

De hecho, la ministra cuestionó que “en este momento el número de pasaportes no recogidos ronda en torno a los 125 mil. Son libretas de personas que no tenían necesidad de hacerlo, pero que por la alarma social que se generó, pues han solicitado un pasaporte que no necesitan porque el que tenían tiene una vigencia todavía de unos cuantos años”.