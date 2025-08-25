Más de cien mujeres de zonas rurales de Bogotá se capacitan en herramientas digitales

Bogotá D. C.

La Secretaría Distrital de la Mujer confirmó que más de cien mujeres que habitan en zonas rurales de la ciudad han hecho parte de los Centros de Inclusión Digital, espacios diseñados para su formación en herramientas digitales con el fin de disminuir la brecha de género.

Según explicó la Secretaría, esto fue posible la maleta móvil viajera, una iniciativa para llevar la estrategia a zonas rurales, que dio inicio en 2023.

Este componente retomó actividades a mediados de este año, de modo que ya son 102 mujeres quienes han hecho parte de estos Centros.

El último grupo de formación organizado por la unidad móvil fue en el barrio Mochuelo en la zona rural de la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Allí, en la Manzana del Cuidado de la zona, se ofreció el curso “Habilidades Digitales para la Autonomía de las Mujeres”, que fue tomado por 34 mujeres y siete hombres.

La Secretaría de la Mujer señala que también se adelanta un nuevo grupo de formación en la vereda Sopas, de la localidad de Sumapaz. Seis mujeres concluirán su capacitación a mediados de septiembre. La entidad proyecta dos procesos más como estos antes de que concluya el 2025.

La lideresa de la estrategia, Claudia Díaz Pérez, explicó que, con la expansión de esta estrategia hasta zonas rurales, se busca reducir la brecha de acceso que existe en comparación con el sector urbano.

Indicó que: “es una realidad que las mujeres en ruralidad tienen unas dinámicas completamente diferentes a las que tienen las mujeres de la ciudad urbana, con hábitos y visiones distintas, con accesos y barreras a la tecnología más elevadas”.

Díaz aseguró que avanzarán en el compromiso de que “las mujeres de la Bogotá, tanto urbana como rural, en sus diferencias y diversidad, accedan a servicios orientados a que vivan sus derechos en plenitud”.