Horóscopo de HOY, 25 de agosto, Profesor Salomón: Es día de bañarse con una hortaliza, ¡conózcala!

Según el Profesor Salomón, los números 2 y 5, suman siete, el número de Dios; Además, el dos, significa unión y pareja, mientras que el cinco, significa amor. Las personas que nacieron en esta fecha, son personas creativas, inteligentes y bondadosas, que siempre están dispuestas para ayudar a los demás.

Estas personas iniciarán su nuevo año de vida con muchos retos nuevos, como también, con resultados positivos. El Profesor les recomienda jugar con el número 7823, pues prontamente tendrán suerte con el azar.

La recomendación del día, es realizarse un baño nocturno con hierbabuena, para manifestar que cosas buenas lleguen a su vida. La fruta del día, es la manzana, mientras que el color, es el verde.

Horóscopo del día 25 de agosto

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Para las personas de este signo, le llegarán buenos resultados en la parte laboral, asociados con el tema de poder, lo que podría significar un ascenso. Por otro lado, podría tener un viaje importante, posiblemente, fuera del país.

Número del día: 3958.

Recomendación: El velón abre caminos y la champaña.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Tendrá que realizar cambios en su vida, orientados hacia el tema del amor, debe buscar, mejorar o perdonar en sus relaciones, no solo con su pareja, también con su familia. Esta semana su economía irá en ascenso.

Número del día: 2104.

Recomendación: La miel de amor y la crema de naranja.

Acuario (21 de enero al 19 de febrero)

Tendrá noticias importantes en el tema de trabajo, ya sea en su empresa o en su emprendimiento, le llegará un cambio de gran importancia. Esta semana la abundancia y la prosperidad harán parte de su vida.

Número del día: 1489.

Recomendación: El reventador y el incienso angelical.

Cáncer (Del 21 de junio al 22 de julio)

Debe tener en cuenta que con la luna nueva, descubrirá nuevas cosas en su vida, también tendrá sorpresas con personas que ya conocía. Próximamente, podrá solucionar y resolver situaciones económicas que le arrebataban su estabilidad.

Número del día: 9811.

Recomendación: El velón de las siete potencias y los linos.

Escorpión (Del 23 de octubre al 21 de noviembre)

Esta semana le llegará buen dinero, solucionará deudas y tendrá ingresos de una manera muy especial. Debe seguir adelante en las cosas importantes que está haciendo, no se puede rendir, así las cosas no lleguen tan rápido como le gustaría. Debe ser paciente.

Número del día: 5902.

Recomendación: El kit de suerte rápida y el dólar.

Piscis (20 de febrero al 20 de marzo)

Últimamente, ha tenido mucho trabajo, no solo en el aspecto laboral, también en casa y en sus relaciones personales. Evite tener disgustos con su familia, tenga cuidado con eso, mantenga la calma para que las cosas puedan estar mejor.

Número del día: 1793.

Recomendación: El agua direccionada antiestrés.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Revise como están sus relaciones personales, mire qué cosas debe corregir, mejorar o fortalecer para poder continuar adelante. Esta semana tendrá dos situaciones económicas de gran importancia que calmarán un poco sus preocupaciones.

Número del día: 2840.

Recomendación: Las 33 mieles de la prosperidad y el agua de azar.

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Esta semana tendrá mucho trabajo, pero también le llegará una gran recompensa económica que ha deseado desde hace tiempo. Tenga mucho cuidado con su salud, relacionado con sus piernas o sus ojos, pues podría tener alguna afectación.

Número del día: 1362.

Recomendación: Las gotas milagrosas de Santa Marta y la colonia llama plata.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Para esta semana llegarán cosas interesantes en el ámbito económico, podría estar invirtiendo o comprando cosas nuevas. En su trabajo tendrá algún ascenso o mejora. Llegará un nuevo viaje con diferentes bendiciones, debe aprovecharlas y disfrutar.

Número del día: 2345.

Recomendación: El velón de la pareja y el vencedor.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tendrá una semana donde estará presente el dinero y la estabilidad. Debe tener mucho cuidado con las traiciones en su trabajo o en donde se desempeñe, pues hay personas que le tienen envidia de lo que usted tiene, no se desespere por eso, debe mantener la calma y demostrar que lo que tiene, se lo merece.

Número del día: 3244.

Recomendación: La tobillera de San Benito y el perfume de los 45 elementos.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Esta semana llegará con mucha fortaleza y estabilidad, tendrá cambios a nivel económico que le favorecerán. Se le presentará algo relacionado con la vivienda, puede ser compra, venta o reformas que vendrán acompañadas de buenas noticias.

Número del día: 6418.

Recomendación: La garrafa de la prosperidad y el vino para el amor.

Capricornio (22 de diciembre al 20 de enero)

Esta semana estará acompañada dinero, deberá pagar, pero también le pagarán. Encontrará nuevas fuentes de ingreso y oportunidades llenas de bendiciones. En el amor, tendrá buenos cambios y las cosas se arreglarán o fortalecerán.

Número del día: 0442.

Recomendación: El baño liga del dólar y el perfume tabú.

