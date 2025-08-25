Golpe a “Los Mexicanos” en la ciudad de Cúcuta

Cúcuta

Tras su llegada como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, el coronel Libardo Ojeda dio a conocer el más reciente golpe a la banda criminal “Los Mexicanos”.

“Es una operación desarrollada por nuestra policía nacional, con inteligencia y con nuestro GAULA. Los mexicanos es la banda criminal, junto con los AK 47, que más está afectando el comercio, con extorsiones. Fueron capturados varios de sus cabecillas e integrantes” dijo el oficial.

Agregó que “en dos diligencias de allanamiento, se logró la incautación de armas de fuego, la captura de seis personas y la aprehensión de un menor de edad. Entre los capturados está un sujeto, que está indiciado por el delito de porte ilegal de armas de fuego en el año 2022″.

De las siete personas que fueron sorprendidas por las autoridades, seis son colombianos y uno de nacionalidad extranjera.

“La extorsión, el microtráfico y el porte de armas de fuego”, según lo indicó Ojeda, son los principales delitos de estas personas.

Aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje a los cucuteños y también a los delincuentes. “Delincuente que se atreva a delinquir en la ciudad de Cúcuta, lo voy a capturar. Voy con toda mi policía judicial, con toda mi inteligencia detrás de ellos. No solo a los mexicanos, sino también a los AK 47 y a los demás grupos delincuenciales que operan en la ciudad”.