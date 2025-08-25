“Con el credo en la boca” así viven los tenderos de Cúcuta, por ola de inseguridad

Imagen de referencia de tienda. / EFE/ Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Serafin Alfonso, representante de los tenderos en zona de frontera, asegura que a pesar que hay muchos comerciantes que tienen muy buen contacto con las autoridades, otros viven con “el credo en la boca”, sin saber en qué momento llegan delincuentes a hurtarlos o extorsionarlos.

“Hay tenderos que están muy bien conectados con la policía, conectados con la vigilancia y sobreviven” dijo Alfonso.

Sin embargo, resaltó que un buen número de tenderos, no cuentan con ese contacto directo, por múltiples circunstancias, como por ejemplo, estar ubicados en barrios periféricos.

“Hay otros que están muy expuestos, sobre todo porque uno está en su negocio muchas veces ocupados y puede venir la extorsión, el atraco, se expone uno. Casi que toca es estar con el credo en la boca desde que se levanta hasta que se acuesta”.

Resaltó este líder que es importante tener en cuenta que no son los únicos comerciantes que están siendo azotados por la violencia en esta ciudad fronteriza y que las extorsiones van desde los pequeños comerciantes hasta los grandes empresarios.

Se estima que en Cúcuta y zona de frontera hay más de 92 mil tiendas de barrio.