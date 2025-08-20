MinHacienda: sistema de salud con aprobación de reforma costará $112 billones

El Ministro de Hacienda, Germán Ávila, informó que el proyecto de reforma a la salud contempla nuevas fuentes adicionales para el sistema, y emitió un nuevo análisis fiscal respecto a la ponencia del proyecto propuesto para su tercer debate en la comisión séptima del senado.

El concepto presentado por la cartera de hacienda, se fundamenta en la estimación de costos aportada por el Ministerio de Salud, y los valores monetarios utilizados para calcular el balance, están expresados en precios constantes del 2025, y suponen un crecimiento del del salario mínimo por el orden del 1% real al año, y la tasa de crecimiento del PIB del marco fiscal de mediano plazo.

¿Cuánto costaría la reforma a la salud y el sistema sobre la base de aprobación del proyecto?

Según el ministro Germán Ávila, de acuerdo a los ingresos de los cuales dispone el sistema para cubrir los costos de operación y gastos en la aplicación de la reforma, se definió que:

“Tenemos fuentes por 112 billones de pesos, 112.6 billones en el 2026, 114.8 en el 2027, y hasta 191.7, pasando por una participación en el Producto Interno Bruto del 6.3 en el 2026 hasta el 7.73 en el 2036. El aporte Nación crece en promedio 8.13%, es el promedio simple de ese aporte. El Sistema General de Participaciones crece en promedio año 4.3% y las cotizaciones crecen en promedio 2.87% anual.”

El análisis también indica que la proyección a mediano plazo de las fuentes de financiamiento del sistema de salud, especialmente los recursos provenientes de aportes de la nación y el Sistema General de Participaciones en Salud, estará sujeta a modificaciones derivadas de la implementación del Acto Legislativo 03 de 2024. Particularmente, a partir de 2027, con el cambio en la fórmula de cálculo de las transferencias del SGP establecido en este Acto, se prevé una transición hacia mayores transferencias por parte de la Nación.

Sin embargo, cualquier incremento en los recursos asignados a las entidades territoriales estará asociado a un menor aporte de la nación.