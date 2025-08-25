Gobernación de Bolívar pagará deuda histórica a Unicartagena: serán más $74 mil millones

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, llegó a un acuerdo con miembros del Consejo Superior de la Universidad de Cartagena, que define cómo saldar la deuda histórica que la Gobernación mantiene con la institución, la cual asciende a 74.000 millones de pesos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Tras reunirse con el rector William Malkún y los voceros de los estudiantes, el mandatario anunció que, aunque la obligación fue heredada de gobiernos anteriores, su administración cumplirá con un convenio de pago que combina desembolsos financieros con inversión en infraestructura universitaria.

Proyectos pactados

• Construcción de un edificio con laboratorios y hospital simulado para los programas de Ciencias de la Salud y Ciencias Exactas.

• Apertura de nuevas sedes universitarias en Bolívar, ampliando cobertura educativa.

• Pago garantizado de la deuda correspondiente a la vigencia 2025 en noviembre, como ya ocurrió con 2024.

“Queremos ponernos al día y, al mismo tiempo, dejar obras que mejoren la calidad de la formación de nuestros jóvenes”, aseguró Arana.

Apoyo a estudiantes de municipios

El Gobernador también anunció un subsidio para estudiantes de municipios como Turbana, Magangué, El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno y Simití, que enfrentan gastos de transporte y vivienda en Cartagena.

“Este apoyo evitará que muchos jóvenes abandonen sus estudios por falta de recursos y les permitirá cumplir el sueño de graduarse”, agregó.

Vocería estudiantil

El representante estudiantil ante el Consejo Superior, Alejandro Alvarado, destacó los acuerdos:

“Hoy sabemos que la deuda se dividirá entre lo que corresponde a pasadas administraciones y lo que toca al gobierno actual. El Gobernador se comprometió a pagar, invertir en infraestructura y respaldar la permanencia estudiantil”, dijo.

Una apuesta por la educación superior

Con este plan, la Gobernación de Bolívar y la Universidad de Cartagena avanzan en la normalización de una deuda histórica y en la puesta en marcha de proyectos que fortalecen la docencia, la investigación y la permanencia de los estudiantes.