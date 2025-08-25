EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 25 de agosto: congestión en avenida Caracas, TransMilenio y más

Durante la jornada de este lunes, 25 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SMD) reportó un bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, que está generando congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.

Los problemas en el tránsito de los buses de TransMilenio comenzaron sobre las 5:45 a. m. y se extendieron por varias horas y en tres vías principales de la ciudad.

Según reportó la SMD, los servicios de TransMilenio han tenido que realizar un contraflujo desde la Calle 74 hasta la estación Flores - Areandina, y se dejó de atender la estación Calle 76 - San Felipe.

8:29 a.m. | Los problemas de movilidad en las troncales Caracas, 80, NQS, Suba y Norte llegan ya hasta el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.

#BOGOTÁ. Los problemas de movilidad en las troncales Caracas, 80, NQS, Suba y norte llegan ya hasta el sector de San Victorino en el centro de Bogotá. La situación se origina por un bus articulado que esta recibiendo asistencia en la calle 72 @JulianiMartinez… pic.twitter.com/Tgusn0oXlP — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2025

8:17 a.m. | Se adelantan acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses.

#BOGOTÁ. Informa @TransMilenio que a esta hora (8:17am) continúa la congestión vehicular originada en la Avenida Caracas con Calle 72 y que afecta las troncales Calle 80, Norte, Suba y NQS Central. En este momento se adelantan acciones para orientar a los usuarios que caminan por… pic.twitter.com/8r4Tb8PCFH — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2025

7:29 a.m. | Continúa la congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.

#BOGOTÁ. persisten los problemas de movilidad en la Av Caracas hasta la estación Flores y también en la AV NQS y la calle 80, por un bus con fallas mecánicas en la Av caracas con calle 72 , sentido Norte Sur. @JulianiMartinez https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/H7ZLSXgQS9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 25, 2025

6:04 a.m. | Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, se deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe.