EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 25 de agosto: congestión en avenida Caracas, TransMilenio y más
Los buses de TransMilenio han tenido que realizar un contraflujo y se dejó de atender la estación calle 76. Siga el minuto a minuto aquí:
Durante la jornada de este lunes, 25 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SMD) reportó un bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, que está generando congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.
Los problemas en el tránsito de los buses de TransMilenio comenzaron sobre las 5:45 a. m. y se extendieron por varias horas y en tres vías principales de la ciudad.
Según reportó la SMD, los servicios de TransMilenio han tenido que realizar un contraflujo desde la Calle 74 hasta la estación Flores - Areandina, y se dejó de atender la estación Calle 76 - San Felipe.
- 8:29 a.m. | Los problemas de movilidad en las troncales Caracas, 80, NQS, Suba y Norte llegan ya hasta el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.
- 8:17 a.m. | Se adelantan acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses.
- 7:29 a.m. | Continúa la congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.
- 6:04 a.m. | Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, se deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe.