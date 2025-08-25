EN VIVO Movilidad en Bogotá HOY 25 de agosto: congestión en avenida Caracas, TransMilenio y más

Bogotá

Durante la jornada de este lunes, 25 de agosto, la Secretaría Distrital de Movilidad (SMD) reportó un bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, que está generando congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.

Los problemas en el tránsito de los buses de TransMilenio comenzaron sobre las 5:45 a. m. y se extendieron por varias horas y en tres vías principales de la ciudad.

Según reportó la SMD, los servicios de TransMilenio han tenido que realizar un contraflujo desde la Calle 74 hasta la estación Flores - Areandina, y se dejó de atender la estación Calle 76 - San Felipe.

  • 8:29 a.m. | Los problemas de movilidad en las troncales Caracas, 80, NQS, Suba y Norte llegan ya hasta el sector de San Victorino en el centro de Bogotá.
  • 8:17 a.m. | Se adelantan acciones para orientar a los usuarios que caminan por la vía para que accedan a las estaciones y puedan abordar los buses.
  • 7:29 a.m. | Continúa la congestión sobre la troncal Caracas Central, afectando las troncales Calle 80, Suba, Norte y NQS Central.
  • 6:04 a.m. | Por bus con fallas mecánicas en la Avenida Caracas con Calle 72, sentido norte - sur, se deja de prestar servicio la estación Calle 76 - San Felipe.

