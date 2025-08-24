Mujer arremetió contra joven que la habría tocado en Transmilenio: “no hay protocolos claros”

Bogotá D.C

Tras conocerse un video en el que una mujer arremete contra un joven porque al parecer la habría tocado en un bus de Transmilenio , Helena, la víctima, señaló que no hay protocolos claros en este transporte público para atender estos casos.

“No culpo al conductor del alimentador porque definitivamente, a veces uno no sabe qué hacer. Quizás no hay como unos protocolos muy claros al respecto . Si llaman de pronto a una línea de atención especializada, quizás sea más fácil también acceder a las cámaras de vigilancia para que no sea tan difícil para uno probar que en efecto fue abusado”, aseguró Helena, quien ya instauró una denuncia contra el agresor.

En el momento en el que Helena fue tocada por un joven de 17 años, inmediatamente arremetió física y verbalmente contra él en modo de defensa.

“Yo lo golpeaba y se reía y se burlaba. Entonces eso digamos que me hizo salir de mis cacillas porque yo decía, bueno me acaba de tocar y aparte se me burla en la cara”, expresó con indignación Helena.

Un pasajero del bus, según la mujer, le dijo que parara de golpearlo, que lo dejara tranquilo, pero esto hizo que se enojara más.

“O sea aparte de que se me burla aparte de que me toca ¿tengo que dejarlo tranquilo?“, se preguntó indignada.

Una de las pasajeras ayudó a Helena y en un momento pasa una patrulla de Policía al lado del bus en el que se encontraban e ingresan al vehículo.

“Al momento de bajarlo y tratar de que entrara en la patrulla, él se intenta escapar y fue un señor en una moto que se atravesó y no logró escaparse”, contó Helena.

Una vez en el CAI de Villa del Río, las autoridades le confirman a Helena que se trata de un menor de edad , de 17 años y que por ende no pueden esposarlo, pero que ella puede instaurar la denuncia.

“En el proceso ya coloqué la denuncia y a partir de la viralización del video, me he enterado de muchas situaciones que han pasado otras mujeres con respecto a a este personaje”, indicó Helena, quien ha recibido asesoramiento de la Línea Púrpura y también le han hablado varias víctimas al parecer del mismo joven.

Helena aseguró que mientras avanza el proceso pedirá medida de alejamiento porque el presunto agresor al parecer frecuenta la Avenida Villavicencio pidiendo dinero y limpiando vidrios de los vehículos.

No sería la primera vez que es abusada en Transmilenio

Helena recordó que cuando estaba comenzando la universidad también fue tocada por un hombre en transporte público.

“Había un tipo con una gorra, era mono, de ojos verdes, tenía tapabocas, era crespo y tenía el cabello como medianamente largo. Al momento de él bajarse en Ricaurte, él también me aprieta la cola y yo en ese momento solamente me quedé en shock”, contó Helena.

Aunque Helena trató de golpearlo, el sujeto se escapó. “Me quedé como con un pie afuera del alimentador y el otro adentro, lo pensé y dije ya que”.

Como a muchas mujeres les ha pasado, para Helena ha sido difícil recibir comentarios de “estar loca” o de querer llamar la atención cuando pasan estas situaciones.

“Uno no tiene un sensor o no está preparado”, afirmó la mujer. Por el momento, Helena espera que el proceso avance y que se haga justicia.