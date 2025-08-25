El Pulso del FútbolEl Pulso del Fútbol

El Pulso del Fútbol, 25 de agosoto de 2025

El Pulso del Fútbol analiza una nueva fecha de la liga colombiana.

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre la posibilidad de que Dayro Moreno pueda ser convocado a la Selección Colombia para la próxima fecha eliminatoria. Steven dijo: “Lo veo muy bien y con ganas de subirse al bus de Dayro a la Selección Colombia. Con razón usted quiere mundiales con muchos equipos, es que en ese corazón le caben todos los delanteros, que para mí no tienen más méritos que Dayro”. Sobre el tema César agregó: “A mío no me tiene que invitar a subirme a ningún bus, yo siempre he estado en el bus de la Selección Colombia, pero no estoy de acuerdo con lo de Dayro, a pesar de que soy hincha del Once Caldas. Creo que hay jugadores por encima”.

