ISA impulsa nuevo negocio de Soluciones Energéticas en la Costa Atlántica: beneficiará a la región

Con el propósito de cumplir con su estrategia 2040 e impulsar un futuro más sostenible, el grupo empresarial colombiano ISA, asumió mediante su activo TRANSELCA un nuevo negocio de Soluciones Energéticas encaminado en aportar a la transformación energética de la región Caribe.

De esta forma, tanto ISA como sus empresas entrarán en el segmento de soluciones energéticas, a través de la instalación de parques solares para grandes consumidores y el fortalecimiento del almacenamiento de energía, donde la compañía espera obtener un rol más protagónico. Igualmente, para esta nueva apuesta se definió que INTERCOLOMBIA administre los activos de TRANSELCA, manteniendo el equipo humano y los procedimientos que han asegurado los estándares de operación en la costa colombiana.

Al respecto, Jorge Andrés Carrillo, presidente de ISA, aseguró que: “Esta decisión que materializa nuestra estrategia a 2040 representa una oportunidad única para potenciar y desarrollar capacidades distintivas tanto en TRANSELCA como en INTERCOLOMBIA. Ambas empresas cuentan con talento humano excepcional, con el reconocimiento, la experiencia y una excelencia técnica que nos permitirá a ISA y sus empresas, asumir un rol más protagónico en la transición energética en el país”.

¿Cómo se implementará la estrategia ISA2040?

La compañía con más de cinco décadas en funcionamiento y presencia en seis países de Latinoamérica, se propone implementar nuevos negocios de energía eléctrica con una inversión estimada entre USD 6,5 a 7,6 billones. De esta manera, impulsará el fortalecimiento del almacenamiento energético en lugares como Chile, Colombia y Brasil; asimismo, desarrollará parques de autogeneración solar para grandes consumidores ubicados también en estos países.

A su vez, con esta gran inversión desarrollará 8GW de infraestructura en almacenamiento y se adentrará en nuevos negocios que beneficiarán a miles de personas. Igualmente, hará sinergia con el Grupo Ecopetrol para actuar como principal proveedor de soluciones energéticas.