DT de Bolonia lanzó fuerte indirecta a Jhon Lucumí por negociar su traspaso a la Premier League

Jhon Janer Lucumí define su futuro y los próximos días pueden ser claves. El defensa colombiano es pretendido desde hace semanas por Sunderland, equipo recién ascendido a la Premier League y que incluso ya ha hecho ofertas al Bolonia para contar con sus servicios, pero el club italiano las ha rechazado.

El equipo Rossoblú ve a Lucumí como un referente del plantel y buscan retenerlo a como dé manera. Con contrato vigente hasta 2028, incluso han tratado de renovarle con alza salarial, pero el caleño quiere nuevos retos en su carrera y ha presionado su salida de la institución.

Recientemente, su representante, Simone Rondani, emitió un comunicado en el que le pedía al club aceptar las ofertas de Sunderland, pues fueron claros desde el inicio con que Lucumí iba a estar entre 2 y 3 años en Bolonia. El cuadro inglés ya tendría un principio de acuerdo con el jugador, con un contrato hasta 2030 y un salario anual de 3 millones de euros, aunque falta la aceptación de la propuesta por parte de los italianos.

Vicenzo Italiano lanzó una fuerte indirecta a Jhon Lucumí

Bolonia inició la Serie A en calidad de visitante ante Roma, partido que terminó con derrota por 1-0. El principal señalado fue justamente Lucumí, quien cometió un error en defensa y le dejó servida la pelota al brasileño Wesley, quien marcó para el triunfo del equipo de la capital.

Vicenzo Italiano, técnico de Bolonia, criticó con dureza el hecho de que el mercado de pases siga abierto aun cuando ya empezó la competencia oficial. Aseguró que los futbolistas pueden incurrir en errores que terminan siendo perjudiciales, sin mencionar a Lucumí, y que hablan constantemente con sus agentes, lo que hacer que pierdan la concentración en los partidos.

“El mercado debería cerrarse antes de que comiencen los partidos oficiales de la temporada. Los clubes tienen meses y meses para definir sus equipos, y ya debería estar listo. En cambio, los equipos perderán puntos por tener jugadores que no están concentrados”, inició diciendo en diálogo con Sky Sports.

Por su parte, añadió: “Creo que es una locura que el mercado de fichajes esté abierto cuando ya se están jugando los partidos de la Serie A. Hay jugadores que por la mañana llaman a sus agentes intentando irse, otros no quieren venir a entrenar. Es imposible”.

Sunderland espera por Lucumí

El conjunto inglés espera la flexibilidad por parte de Bolonia para poder lograr el fichaje de la opción principal para la defensa. Sunderland se ha reforzado con buenos nombres de cara a lograr la permanencia e incluso luchar por estar en zonas de clasificación a competencias internacionales.

Mientras se resuelve su futuro, Lucumí deberá seguir preparando la competencia con Bolonia, que seguirá buscando la manera de convencerlo de que se quede. En la segunda fecha se enfrentarán de locales ante el Como el sábado 30 de agosto.