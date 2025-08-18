Equipo de la Premier League va en serio por Jhon Lucumí: presentó oferta oficial al Bolonia

Jhon Janer Lucumí ha tenido unas últimas muy buenas temporadas en Europa. Tras dejar al Genk en 2022, el colombiano se ha convertido en una de las piezas fundamentales del Bolonia, club con el que ha jugado 109 partidos (98 como titular) y ganó el título de la Copa de Italia en la campaña 2024-2025.

Sus buenas actuaciones han hecho que varios equipos pongan sus ojos para ficharlo de cara a la próxima campaña, pero todavía sin éxito. No obstante, desde Inglaterra vienen siguiendo la situación contractual del colombiano y en las últimas horas se conoció que hay oferta oficial para lograr la contratación.

Jhon Janer Lucumí, con oferta desde la Premier League

Según dio a conocer el periodista Fabrizio Romano, Sunderland, de la Premier League, equipo recién ascendido, presentó una oferta oficial al Bolonia por el colombiano de 27 años, quien vería con buenos ojos cambiar de aires y buscar un nuevo proyecto, aunque el conjunto italiano busca retenerlo.

“El Sunderland presentó una oferta oficial al Bolonia por el central colombiano Jhon Lucumí. Lucumí está interesado en unirse al proyecto del #SAFC para comenzar una nueva etapa en la Premier League. El Bolonia quiere retener a Lucumí tras el vencimiento de su cláusula de rescisión y tiene la clara intención de no dejarlo ir”, dio a conocer.

Lucumí tenía una cláusula de rescisión de 28 millones de euros, la cual venció el 10 de julio. Desde antes, Bolonia está tratando de renovarle el contrato al defensor caleño, ante el interés del cuadro inglés, pero todavía no ha logrado retenerlo, ya que lo consideran una pieza fundamental en el plantel, además de que su salida significaría salir a buscar al mercado un central, a menos de 15 días para el cierre de inscripciones.

Sunderland, con todo por la permanencia

Es bien sabido el poderío económico con el que cuentan los equipos en la Premier League, incluso si acaban de ascender. Sunderland, que no hacía parte de la máxima división desde la temporada 2016-2017, recibió más de 200 millones de euros, con los cuales ha cerrado fichajes como el español Marc Guiu, el paraguayo Omar Alderete, y los más estelares hasta el momento, Reinildo y Granit Xhaka.

El conjunto inglés inició con victoria 3-0 sobre West Ham en su objetivo de lograr la salvación, mientras que Bolonia espera por su debut en la Serie A ante Roma, uno de los equipos que se había interesado en Lucumí, el próximo sábado 23 de agosto.

