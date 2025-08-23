Jhon Lucumí, de frente contra Bolonia: Presiona su salida y tendría acuerdo en la Premier League

La novela del futuro de Jhon Lucumí continúa. El colombiano busca tener una nueva experiencia en su carrera y, durante el mercado de pases, equipos como Galatasaray o Sunderland de la Premier League, han mostrado interés en contar con sus servicios. Sin embargo, Bolonia lo ve como un referente del plantel y busca retenerlo o, al menos, no dejarlo marchar por un precio menor a sus pretensiones, las cuales han cambiado.

El defensor central tenía una cláusula en su contrato que venció en julio, la cual consistía en que la rescisión del mismo costaba 28 millones de euros. Como ningún equipo hizo este ofrecimiento, Bolonia comenzó a buscar un nuevo contrato para retener al defensor, pero este rechazó las propuestas del club, ya que su aspiración, con Sunderland empujando para contratarlo, es ir a la Premier League.

El agente de Jhon Lucumí presiona la salida de Bolonia

Fabrizio Romano dio a conocer un comunicado del agente de Lucumí, Simone Rondani, en el que le solicita al Bolonia atender la petición del jugador, que es salir del club. Asimismo, confiesa que el año pasado decidieron quedarse, pues desde el equipo se los pidieron.

“Leí atentamente las palabras del director general del Bologna, a quien respeto mucho, así como las del club que ha acompañado a Jhon en estos maravillosos años. Es natural sentir algo de decepción, ya que nuestra relación con el club siempre ha sido humana. Desde el principio, nuestro proyecto estuvo ligado a una estancia de dos o tres años, reconociendo en Jhon un jugador en constante crecimiento”, se lee inicialmente.

Por su parte, agrega: “El año pasado nos pidieron que nos quedáramos y lo hicimos con gran disponibilidad. Este año, sin embargo, desde el comienzo de la temporada, el mensaje siempre ha sido claro por ambas partes: si hubiera llegado la oferta adecuada, Jhon habría tenido la posibilidad de ser transferido. Por lo tanto, espero que el Bologna pueda reflexionar y encontrar una solución equilibrada y positiva para todos. Entiendo la importancia del club y del jugador, y espero que nuestra petición también sea comprendida”.

Jhon Lucumí tendría acuerdo personal para llegar al Sunderland

Sunderland está disputando su temporada de regreso a la Premier League luego de ocho años. Con una bolsa gruesa de presupuesto para fichar y lograr la permanencia, se han planteado como objetivo al defensor caleño y han hecho ofertas para contar con sus servicios. La inicial fue cercana a los 22 millones de euros, pero hubo una última que se acercaba a lo que quería Bolonia al comienzo, pero esta fue rechazada.

Mientras tanto, en términos personales ya parece estar todo arreglado entre el jugador y la institución inglesa. Así lo dio a conocer el periodista Nicolo Schira, quien manifestó en su cuenta de X que se acordó un contrato hasta 2030 con un salario de 3 millones de euros al año.

“Jhon Lucumí ha acordado con Sunderland un contrato hasta 2030 (€ 3 millones al año) y está presionando para que se marche a SAFC. El Bolonia no ha aceptado la oferta (alrededor de € 27-28 millones) porque el Rossoblu quiere conservar al central", se lee en su publicación.

Jhon #Lucumì has agreed personal terms with #Sunderland for a contract until 2030 (€3M/year) and pushing to leave #Bologna to join #SAFC. Bologna have not accepted the bid (around €27-28M) because Rossoblù want to keep the centre-back. #transfers https://t.co/mQXiShLL55 — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 23, 2025

Habrá que esperar el desarrollo de esta historia en los próximos días, pues es el equipo italiano el que tiene la potestad sobre el defensor de 27 años de la Selección Colombia. Lucumí tiene contrato vigente hasta 2027 en el club, con el que ha jugado 109 partidos desde agosto de 2022 y consiguió el título de la Copa de Italia en la temporada 2024-2025.