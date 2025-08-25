Denuncian presunto intento de invasión a fincas en Arjona y Turbaco, Bolívar

Cartagena

El exviceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, denunció un presunto intento de invasión a fincas en los municipios de Arjona y Turbaco, en el departamento de Bolívar.

De acuerdo con la denuncia, los supuestos invasores llegaron en buses y camiones a los terrenos, incluso en ellos se transportaba a personas que no son de la región y apoyados por motos de alto cilindraje que les suministraron refrigerios y alimentos.

Según Botero, estas personas estaban dotadas de carpas que instalaron en los sitios de invasión y al parecer, fue una acción coordinada para invadir varias fincas a la vez y así dificultar la acción de las autoridades y el apoyo de la Brigada Ganadera.

“Esta denuncia la hago porque deja ver que hay fuerzas oscuras con intereses ocultos que están impulsando estas invasiones. Ahora bien, me pregunto: Quién los financia? A quién pertenecen los carros blindados? Por qué personas que no son de la región vienen a invadir estos predios? Ojalá las autoridades judiciales investiguen esta situación que es muy grave para la Ganadería Colombiana”, expresó Botero en su cuenta de X.

Juan Gonzalo Botero indicó que los invasores manifestaron que regresarían este lunes en compañía de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras, quienes, presuntamente les entregarían los predios. “Los predios no se han vendido y tienen sus títulos en regla”, aseveró.

El exviceministro de Agricultura, reconoció la oportuna acción de la Policía Nacional con su división de carabineros, el Ejército y la Brigada Ganadera, quienes en forma pacífica lograron el desalojo de las fincas.