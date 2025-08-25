Condenan al exdirector de Inteligencia del DAS por tortura contra periodista Claudia Julieta Duque

Condena al exdirector de Inteligencia del DAS por tortura contra periodista Claudia Julieta Duque

El juzgado décimo penal especializado de Bogotá condenó a 12 años y medio de cárcel al exdirector de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Giancarlo Auque de Silvestri, por el delito de tortura agravado en contra de la periodista Claudia Julieta Duque, en medio de sus investigaciones por el crimen de Jaime Garzón, registrado el 13 de agosto de 1999.

La sentencia de 122 páginas también le ordena el pago de una multa de 1.200 salarios mínimos legales.

La juez Martha Cecilia Artunduaga Guaraca, consideró que el propósito era que Claudia Julieta Duque no investigara y pusiera en tela de juicio “el proceder del DAS y a las personas que descubrió que planearon y ejecutaron el homicidio de Jaime Garzón Forero”.

A raíz de sus investigaciones, la periodista fue víctima de seguimientos, interceptaciones, campañas de desprestigio y amenazas contra su hija menor.

Auque de Silvestri fue encontrado culpable de participar de un plan criminal “con el fin de castigarla a Duque por la actividad investigativa que realizó, usando para tal fin intimidación a su hija”.

Y, aprovechó su cargo, “así como recursos públicos, para realizar actividades ilegales, como los seguimientos, interceptaciones sin orden judicial, hostigamientos y amenazas denunciados por la víctima con el fin de cumplir con un objetivo misional y favorecerse a terceros”.

“Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir, nos tocó meternos con lo que más quiere”: cita la decisión.