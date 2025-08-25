Comunidades alertan por casos de desaparición forzada en el Catatumbo

Catatumbo.

En el Catatumbo se encendieron las alarmas por el aumento de desapariciones forzadas. Desde el territorio se ha denunciado que en los últimos meses se han registrado más de 12 casos en municipios como Convención, Ocaña y Tibú, aunque las comunidades temen que la cifra real sea mucho mayor.

Juan Carlos Quintero, coordinador general de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), explicó que este fenómeno no ha tenido la visibilidad necesaria pese a la gravedad de lo que está ocurriendo.

“Incluso si fuera un solo caso, ya es una alerta grave. Lo que sabemos es que son más de 8 o 12 desapariciones, y eso genera una alarma muy preocupante para quienes habitamos el Catatumbo”, señaló.

Las denuncias apuntan a corredores estratégicos donde distintos actores armados ejercen control, como los tramos entre Convención y Ocaña, el corredor La Gabarra–Tibú y la vía Tibú–Cúcuta. En estos espacios, el riesgo para la población civil se incrementa por las disputas de poder y el control territorial.

Ante la magnitud de la situación, el Consejo Departamental de Paz y las organizaciones sociales acordaron realizar una mesa humanitaria ampliada el próximo 5 de septiembre en el casco urbano de Tibú.

Este acto, que también marcará la apertura de la Semana por la Paz, busca exigir el respeto a los mínimos humanitarios y poner en el centro del debate la crisis que padecen las comunidades.

“Lo que estamos viviendo es una práctica muy grave que pone en riesgo la vida, la tranquilidad y la permanencia en el territorio. Por eso vamos a levantar la voz”, enfatizó Quintero.