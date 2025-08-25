Cierre temporal en el aeropuerto de Tolú: conozca los detalles

Debido a las obras de modernización y ampliación en la pista del Aeropuerto Golfo de Morrosquillo de Tolú, Sucre habrá un cierre temporal desde este 25 de agosto hasta el próximo 25 de octubre en el terminal aéreo.

La Aeronáutica Civil, informó que las obras de ampliación terminarán a finales de este año, por lo que para ese momento el aeropuerto entrará en operación permanente. Con esta nueva obra, se beneficiarán los habitantes de la región y los visitantes nacionales e internacionales.

Aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo en Leticia también tendrá cierre temporal

Con el fin de pavimentar la nueva calle de rodaje en la terminal aérea de Leticia, habrán cierres programados entre el 26 de agosto y el 18 de septiembre. Estas mejoras en la infraestructura del aeropuerto busca garantizar la seguridad y eficiencia en los despegues y aterrizajes.

La Aeronáutica Civil informó que estas son las fechas y horarios de los cierres temporales en este aeropuerto:

Del 26 al 28 de agosto , de 20:30 a 14:00 hora local

, de 20:30 a 14:00 hora local Del 2 al 4 de septiembre , de 20:30 a 14:00 hora local

, de 20:30 a 14:00 hora local Del 9 al 11 de septiembre , de 20:30 a 14:00 hora local

, de 20:30 a 14:00 hora local Del 16 al 18 de septiembre, de 20:30 a 14:00 hora local

Se recomienda a los usuarios y aerolíneas consultar con sus respectivas compañías aéreas sobre posibles cambios en los itinerarios. Todas estas obras buscan mejorar la infraestructura aeroportuaria y garantizar condiciones de seguridad para todos los usuarios.