Carlos Polite será el encargado de la apertura de la Feria Ibagué, Negocios y Moda

Ibagué

La moda conceptual en Colombia vive un nuevo capítulo con el regreso de Polite y su diseñador Carlos Polite, quien después de varios años en España retorna al país para relanzar la marca bajo su dirección exclusiva. El punto de partida de esta nueva era será en el desfile inaugural de Ibagué, Negocios y Moda, donde Polite presentará su nueva colección “Desestructuracionismo: Luces y Sombras”.

“Regresar a Colombia es un renacer; es revertir el conocimiento adquirido en el exterior para aportar una nueva visión de lo que significa el lujo conceptual”, afirma Carlos. Con este relanzamiento, el diseñador ratifica la esencia de la marca: una propuesta que funde arte y moda, reivindicando el pilar filosófico “I AM AN INDIVIDUAL”.

Un regreso con identidad renovada

Durante su paso por España, Polite fortaleció su disciplina investigativa y su visión multicultural, integrando estructura y método a su creatividad. Ese proceso se refleja en esta nueva etapa de la marca, en la que el arte se convierte en protagonista y el oficio artesanal se entiende como una búsqueda conocimiento individual. “Era el momento idóneo para hacer de Polite, más Polite que nunca”, señala su director artístico.

“Desestructuracionismo: Luces y Sombras”

La colección que marca el regreso de la firma colombiana parte de la investigación pictórica de más de 25 años de Carlos Polite, quien funde su obra de artes plásticas con el ADN de la marca. EI Desestructuracionismo se plantea como un ismo filosófico que refleja cómo las sociedades se transforman y se reconfiguran: por evolución, por vecindad o por un agente violento como la guerra.

En pasarela, esa reflexión se traduce en siluetas revisadas de 17 años de archivo, textiles como algodón, denim, chifón y técnicas que incluyen pintura a mano, plisados y craquelados. El ojo, como símbolo del cambio en la forma de mirar, se convierte en protagonista de los retratos y prendas.

La colección también resalta el valor de las colaboraciones: Garces Bottier, Sara & Flora, y Lina Osorioо со-crearon accesorios -zapatos, joyas y sombreros- inspirados en este universo. La puesta en escena mezclará moda, artes plásticas y música, con el acompañamiento de la Orquesta de Cámara del Conservatorio del Tolima.

El regreso a Ibagué, donde todo comenzó

El relanzamiento de Polite no podía tener un escenario distinto a lbagué, ciudad donde nació la marca y que fue testigo de su primer desfile en la feria hace 15 años. “Qué mejor manera de conmemorar esa historia que abrir nuevamente el evento”, afirma el diseñador. Su expectativa es clara: “Que el público y la prensa vivan una experiencia inmersiva en lo que significa el universo Polite”.

El futuro: conectar y expandir

Polite proyecta esta nueva etapa con un doble enfoque: reconectar con su público en Colombia y, al mismo tiempо, ехрandirse internacionalmente. Además de las colaboraciones ya presentadas, la firma anuncia próximas alianzas y una estrategia digital activa para amplificar su mensaje.

Más Polite que nunca

El regreso de la marca es también un manifiesto personal. “Soy Carlos Polite, más Polite que nunca. Quiero que este momento sea recordado como el inicio de una era en la moda colombiana”, concluye el diseñador.

“Será una puesta en escena concebida como una galería de arte, también bajo su propia inspiración, al ritmo de los acordes sensoriales del grupo de cámara del Conservatorio del Tolima. Será un espectáculo sin precedentes en Ibagué y posiblemente en Colombia: la fusión del arte, la moda y la música bajo la dirección del talento creativo de Polite”, anunció el director de Ibagué, Negocios & Moda, Julio Mendoza.

La Feria Ibagué Negocios y Moda se cumplirá del 28 al 30 de agosto.