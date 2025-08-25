Bucaramanga, la ciudad bonita de Colombia que sobre sale por su cultura e innovación

Colombia

Bucaramanga, conocida como ‘la ciudad bonita de Colombia’, ha vivido de una gran transformación creando espacios de valor desde diferentes sectores, donde Santander ha sobresalido especialmente en la moda.

Con su evento ‘Hecho a mano’, Bucaramanga se convirtió en el centro de atención de la Moda durante tres días con la presentación de los más destacados diseñadores de la ciudad y el país.

La última muestra de pasarela se presentó en el Parque Centenario, un espacio que por años estuvo abandonado. Allí, la tecnología y los enfoques urbanos sirvieron para que cuatro diseñadores lucieran entre luces y colores la moda que son tendencia en el país.

El evento fue organizado por la Alcaldía de Bucaramanga a través del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Imebu), la Oficina de Asuntos internacionales y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo.

Jaime Andrés Beltrán, alcalde de Bucaramanga, destacó la presencia del español Alberto Isusi, representante de Esden Bussines School, quien entregó cuatro becas a empresarios y emprendedores de la ciudad para que se formen en España.

Premios Macondo en ‘la ciudad bonita’

Por primera vez, Bucaramanga se convirtió en la sede de los Premios Macondo 2024, un evento internacional que reunió a más de 250 artistas colombianos en una celebración del cine nacional.

La ceremonia se llevó a cabo el domingo 3 de noviembre en el emblemático Teatro Santander y fue transmitida en vivo a través de TNT, HBO MAX y el canal TRO, brindando una importante vitrina para el departamento en todo Latinoamérica.

La Gobernación también promovió películas filmadas en municipios como San Vicente de Chucurí y San Joaquín, además de resaltar lugares turísticos ideales para la filmación, como Barichara, Zapatoca y Bucaramanga.

La edición 2024 incluyó una gala de premiación con 21 categorías, destacando a la mejor película, director, actor y actriz. Estos premios son organizados por la Academia Colombiana de Arte y Ciencias Cinematográficas desde hace 14 años.