Avanza la construcción de las embarcaciones del sistema fluvial Businú

El proyecto de movilidad sostenible Businú sigue tomando forma con importantes avances en la construcción de sus dos embarcaciones en el astillero Cotecmar.

La primera embarcación, denominada Yapel, registra un avance del 65% en su construcción, mientras que la segunda, llamada Betancí, registra un 45%. Ambas cuentan con cascos concluidos, y actualmente se trabaja en el montaje e instalación de la superestructura, así como de las cabinas de pasajeros y de mando.

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, destacó que este avance marca un paso histórico para la ciudad: “Con Businú estamos demostrando que el río Sinú no es solo nuestra identidad, sino también una oportunidad para movernos de manera sostenible y moderna. Estas embarcaciones simbolizan el futuro de Montería para mejorar la calidad de vida de nuestra gente”.

Cabe recordar que cada embarcación tendrá una capacidad para 36 pasajeros y una eslora de 17 metros, convirtiéndose en piezas clave para la puesta en marcha de este sistema de transporte fluvial que transformará la movilidad urbana de Montería y se constituye en ejemplo de movilidad sostenible e intermodal en el país.

El proceso se desarrolla conforme al cronograma contractual establecido, y la entrega por parte del astillero está programada para la última semana de diciembre de 2025. De esta manera, la administración municipal, bajo el liderazgo de Hugo Kerguelén, reafirma su compromiso con la consolidación de un sistema de transporte moderno y en armonía con el río Sinú, como eje natural y cultural de la ciudad.