Así es el HUB de innovación educativa en Seguridad y Salud en el Trabajo de Positiva

Colombia

La compañía de seguros Positiva cuenta con un HUB de innovación educativa en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), una iniciativa que espera beneficiar a más de 3.5 millones de afiliados y contribuir tanto en la prevención de riesgos laborales como en la capacitación de trabajadores de distintos sectores. Asimismo, este espacio tecnológico ofrece a los usuarios una experiencia inmersiva encaminada a fortalecer el aprendizaje práctico y emocional.

“Consideramos que la educación inmersiva debe estar al alcance de todos los trabajadores. Por eso, creamos este Hub de Innovación en Bogotá, que cuenta con más de 20 simuladores, permitiendo que empleados de diferentes sectores se capaciten con tecnologías de vanguardia”, aseguró Carlos Iván Heredia Ferreira, vicepresidente de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A.

Simuladores y experiencias en salud psicosocial

En este espacio, los afiliados pueden acceder a simuladores de seguridad vial (carro liviano, carro pesado y montacargas), reanimación cardiopulmonar, trabajo seguro en alturas, manejo de extintores, trabajo en espacios confinados y riesgo eléctrico. Además, incorpora experiencias de salud psicosocial, enfocadas en promover el bienestar integral de todos los trabajadores.

“Somos pioneros en la implementación de tecnologías 5.0, garantizando que cada trabajador colombiano reciba una formación de calidad, que lo prepare para los riesgos del día a día y lo mantenga a salvo en su entorno laboral”, enfatizó Heredia Ferreira.

Para acceder, las empresas afiliadas a Positiva podrán ingresar al Centro Tecnológico de Innovación en SST ubicado en la Autopista Norte #128 B - 41, segundo puso, en Bogotá, con atención de lunes a viernes entre las 8 a.m. a 4 p.m.

Con esta apuesta, Positiva se consolida como pionera en la implementación de tecnologías educativas en vanguardia, aportando a la construcción de una cultura de prevención en las diferentes empresas del país.