Alcaldía de Cúcuta le apuesta a proyecto de “Convenios solidarios”

Cúcuta

La alcaldía de San José de Cúcuta, a través de su secretario de infraestructura, dio a conocer que le apuestan a los Convenios Solidarios para embellecer la ciudad. Es decir, una figura similar a comunidad gobierno y con lo que se busca, según Alexander Chávez, jefe de este despacho, mejorar la malla vial de la ciudad.

“Con reuniones que hemos tenido con el alcalde y en coordinación con la alcaldía de Bucaramanga, nuestro alcalde quiere enfocarse en los Convenios solidarios, que es una figura muy similar a Comunidad Gobierno” dijo Chávez.

Resaltó que este tipo de proyectos, “se da la participación directa de las juntas de acción comunal o de las asociaciones de juntas de acción comunal, todo esto con el fin de articular con la comunidad a través de ellos, en la estructuración y en el desarrollo de diferentes tipos de obras, llámese pavimentos rígidos, pavimentos flexibles, parques, andenes, etc”.

Añadió que “esa es la proyección que el alcalde me designó, estamos trabajando en ello. Esto tiene un proceso de planeación y estructuración tanto jurídico como técnico y en eso estamos trabajando en estos momentos“.

Indicó que una vez se establezca todo lo relacionado legalmente para su implementación, se socializará con los líderes de cada barrio, cómo se llevará a cabo estos convenios solidarios.