Celsia realizó millonaria inversión en el norte del Tolima

Tolima

Celsia, empresa de energía del Tolima, concluyó un ambicioso plan de obras en el norte del Tolima, que mejora la calidad y confiabilidad del servicio de energía a más de 106 mil clientes de esta zona del departamento.

La inversión realizada fue de alrededor de $40 mil millones, y contempló las siguientes obras:

• Construcción de la nueva subestación El Salto, ubicada en el municipio de Honda, equipada con dos transformadores para ofrecer mayor capacidad de carga y respaldo en caso de fallas.

• Dos nuevos circuitos en doble vía, que suman más de 48 km de líneas para interconectar las subestaciones Mariquita y El Salto, y San Felipe en Armero con El Salto, lo que brinda redundancia al sistema. Antes, Honda, por ejemplo, dependía de un solo circuito, por lo que cualquier falla dejaba sin suministro a toda la población. Ahora tiene estas nuevas líneas que pueden respaldar el servicio en caso de interrupciones.

Torre de energía en construcción/Cortesía de Celsia Ampliar

Instalación de 15 torres de media tensión a 34,5 kV en la vía Mariquita – Honda, cada una de 48 metros de altura, fundamentales para garantizar estabilidad y confiabilidad.

• Actividades continuas de mantenimiento como cambio de conductores y postes, poda de árboles, inspecciones con dron y reposición de equipos.

“Desde que comenzamos a operar el servicio de energía en el Tolima en 2019, detectamos la necesidad de hacer una inversión importante de obras eléctricas para reforzar la confiabilidad en el norte del departamento. Esta es una zona turística clave, especialmente en municipios como Honda, y solo contaba con un circuito, es decir, que ante una falla no había una línea de respaldo para restablecer o entregar la energía sin afectar a los clientes. Esta inversión no solo mejora el servicio, sino que prepara al norte del Tolima para un crecimiento económico sostenible gracias a una infraestructura eléctrica más confiable”, afirma Mauricio Lasso, Líder de Transmisión y Distribución de Celsia.

Para el desarrollo de estas obras no estuvieron ajenas a varios retos. Celsia reportó que tuvo que superar inconvenientes legales, prediales y ambientales que extendieron los tiempos de ejecución, pero que finalmente fueron resueltos gracias al trabajo conjunto de Celsia con las comunidades, autoridades y diferentes entidades.