Estas son las inversiones que hará la Gobernación del Tolima en el municipio de Honda

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz anunció un paquete de inversiones por $10 mil millones en el municipio de Honda. Los recursos están representados en pavimentación de calles, embellecimiento de fachadas, construcción de un puente, elementos tecnológicos para instituciones educativas y dotación de equipos para el hospital.

“Tengo que decir que, hoy, al municipio de Honda traemos más de $10 mil millones que están representados en la pavimentación de una segunda fase de vías urbanas, con una inversión de $5.981 millones que vamos a hacer desde el Gobierno Departamental. Además, también logramos traer unos recursos muy importantes para un tema de restauración; un cheque por $500 millones que le entregamos al señor alcalde. También, una obra fundamental para el municipio que es el viaducto sobre el río Medina con una inversión de $1.600 millones que hacemos desde la empresa Acueducto y Alcantarillado del Tolima”, resaltó, en un primer momento, la mandataria.

Adriana Matiz agregó que la inversión en educación también llega a la Ciudad de los Puentes: “Son más de $300 millones para las instituciones educativas representados en los computadores que entregamos allí; y, además, la inversión que hacemos en transporte escolar y en alimentación escolar; estoy hablando que en alimentación escolar son $1.300 millones y en transporte escolar, entre los dos años de mi Gobierno, van $120 millones que también hemos invertido”.

Así será el Plan Fachada

En cuanto al Plan Fachadas que significa el embellecimiento de calles y viviendas, la estrategia se adelanta en los barrios Santa Lucía, Caracolí y en el Pueblito de Pescadores donde, además, ya se revisan los bocetos para la instalación de varios murales elaborados cuidadosamente por artistas de la región. En un recorrido que hizo la mandataria por las calles del barrio Santa Lucía pudo constatar la nueva imagen de las viviendas.

Nuevo equipo Biomédico para el hospital local

La Gobernadora Adriana Matiz dejó instalado un moderno equipo biomédico en el hospital San Juan de Dios. “Son $500 millones para el autoclave, un equipo biomédico de alta tecnología que necesita y requiere el hospital. Yo aquí tengo que resaltar la gestión que ha hecho la gerente: Son $9 mil millones en las cuentas del hospital como utilidad. Hoy estamos facturando $9 mil millones y se está recaudando casi el 70-80% de esa facturación. Así que es una gestión muy importante”, puntualizó la gobernante.

La Jefe de la Administración Seccional tolimense resaltó la inclusión y el interés de proyectos culturales en el municipio de Honda; en ese sentido reveló que fueron 12 los proyectos culturales que lograron recursos importantes en el Plan de Estímulos que otorgó la Secretaría de Cultura y Turismo del Tolima. Honda se ubicó en el segundo lugar en cuanto a beneficiarios, después de Ibagué. “Entonces aquí estamos diciendo y haciendo, entregando también los proyectos que nos hemos comprometido e iniciando la ejecución de los nuevos proyectos. Esto no son anuncios, son inicios de ejecución de obra”, concluyó la gobernadora tras una nueva visita al turístico e histórico municipio.