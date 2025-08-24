Tabla de posiciones Liga Femenina: Se definen los cupos en el Grupo B

Se jugó la quinta fecha de los cuadrangulares semifinales en el Grupo B entre Nacional y América y Millonarios y Santa Fe

Se jugó la quinta jornada de la Liga Femenina BetPlay en en Grupo B. Después de la definición del Grupo A en el que los clasificados fueron Orsomarso y el Deportivo Cali, esta vez fue el turno para América e Independiente Santa Fe que se peleaban el segundo cupo tras la temprana clasificación de Atlético Nacional.

¿Qué pasó en el partido entre Nacional y América?

El partido entre América y Nacional comenzó con la ventaja para el equipo verde con anotación de Geraldine Licet Cardona al minuto 14 de juego. Sin embargo, América consiguió el empate al 22 por medio de Elexa Bahr. Cuando ya se terminaba el partido, Nacional volvió a estar arriba en el marcador con un gol de Marian Lucía Sterling.

¿Qué pasó en el partido entre Millonarios y Santa Fe?

El partido entre Millonarios y Santa Fe, fue el equipo rojo el que se fue en ventaja con gol de Mariana Silva Romero que anotó en el estadio Metropolitano de techo al minuto 35. Pero el equipo cardenal no pudo mantener el resultado y las ‘embajadoras’ empataron por medio de Laura Viviana Tamayo.

En el minuto 87 de partido, el equipo visitante fue sorprendido con un gol de Karen Daniela Castellanos que le dio la victoria a Millonarios y la posibilidad de pelear hasta la última jornada.

Con el resultado de las Leonas, ahora se ubican en la última posición de la tabla con cuatro puntos. América es segundo con cinco y Millonarios, tercero con las mismas unidades de Santa Fe.

El segundo clasificado del grupo se definirá en la última jornada cuando Santa Fe enfrente a Atlético Nacional en Bogotá y América a Millonarios en la ciudad de Cali. Tanto Santa Fe como América y Millonarios tienen opciones.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

GRUPO A

Posición Equipo Puntos 1. Orsomarso 9 2. Deportivo Cali 9 3. DIM 5 4. Inter Palmira 2

GRUPO B