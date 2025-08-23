Fútbol

Tabla de posiciones Liga Femenina: ¿Qué pasó en los partidos del Grupo A rumbo a la semifinal?

Se jugó la quinta jornada y hay novedades con dos equipos más clasificados.

Liga Femenina / Cali Oficial

Liga Femenina / Cali Oficial / Diario AS Colombia

La Liga BetPlay Femenina tuvo la jornada cinco del Grupo A en la que se enfrentaron Orsomarso vs. DIM e Inter de Palmira ante Deportivo Cali

La Liga Femenina no para. Este sábado 23 de agosto se jugó la quinta jornada del Grupo A en dos estadios del país. El primero, el Raúl Miranda Yumbo, en donde se enfrentaron Orsomarso y el Deportivo Independiente Medellín.

Y el segundo, el Francisco Rivera Escobar, en donde Internacional de Palmira fue local ante el Deportivo Cali. El objetivo, tres puntos para poder estar en las semifinales de la Liga y así poder tener acceso a la final del campeonato.

¿Qué pasó en el juego Orsomarso vs. DIM?

Orsomarso sigue el camino que lo tiene como líder de grupo al empatar a dos goles ante el Deportivo Independiente Medellín como local.

Los goles del equipo de Barrancanbermeja fueron anotados por Natalia Orozco al minuto 23 y Valeria Merchancano, al 25. Los de las visitantes los marcaron Erika Tatiana Lago al minuto 52 y Nubiluz Rangel al 87.

¿Qué pasó en el juego entre Inter y Deportivo Cali?

Por más que intentó aprovechar su localía el Inter perdió ante el Deportivo Cali 0-2. Los goles del Deportivo Cali fueron anotados por Michelle Daniela Vásquez al minuto 14 y por Leidy Lorena Cobos al minuto 39.

Con estos resultados, los dos clasificados a la semifinal son Orsomarso y Deportivo Cali que acompañan a Atlético Nacional y esperan al otro clasificado del Grupo B.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

GRUPO A

Posición Equipo Puntos
1.Orsomarso9
2.Deportivo Cali9
3.DIM5
4.Inter Palmira2

GRUPO B

PosiciónEquipoPuntos
1.Atlético Nacional 12
2.América5
3.Santa Fe4
4.Millonarios1

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad