Tabla de posiciones Liga Femenina: ¿Qué pasó en los partidos del Grupo A rumbo a la semifinal?

La Liga BetPlay Femenina tuvo la jornada cinco del Grupo A en la que se enfrentaron Orsomarso vs. DIM e Inter de Palmira ante Deportivo Cali

La Liga Femenina no para. Este sábado 23 de agosto se jugó la quinta jornada del Grupo A en dos estadios del país. El primero, el Raúl Miranda Yumbo, en donde se enfrentaron Orsomarso y el Deportivo Independiente Medellín.

Y el segundo, el Francisco Rivera Escobar, en donde Internacional de Palmira fue local ante el Deportivo Cali. El objetivo, tres puntos para poder estar en las semifinales de la Liga y así poder tener acceso a la final del campeonato.

¿Qué pasó en el juego Orsomarso vs. DIM?

Orsomarso sigue el camino que lo tiene como líder de grupo al empatar a dos goles ante el Deportivo Independiente Medellín como local.

Los goles del equipo de Barrancanbermeja fueron anotados por Natalia Orozco al minuto 23 y Valeria Merchancano, al 25. Los de las visitantes los marcaron Erika Tatiana Lago al minuto 52 y Nubiluz Rangel al 87.

¿Qué pasó en el juego entre Inter y Deportivo Cali?

Por más que intentó aprovechar su localía el Inter perdió ante el Deportivo Cali 0-2. Los goles del Deportivo Cali fueron anotados por Michelle Daniela Vásquez al minuto 14 y por Leidy Lorena Cobos al minuto 39.

Con estos resultados, los dos clasificados a la semifinal son Orsomarso y Deportivo Cali que acompañan a Atlético Nacional y esperan al otro clasificado del Grupo B.

Tabla de posiciones de la Liga Femenina

GRUPO A

Posición Equipo Puntos 1. Orsomarso 9 2. Deportivo Cali 9 3. DIM 5 4. Inter Palmira 2

GRUPO B