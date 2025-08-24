Presentarán resultados del censo de los residentes y población en diáspora del barrio Getsemaní

Cartagena

La Junta de Acción Comunal de Getsemaní y el Instituto de Políticas Públicas Regional y de Gobierno (IPREG) de la Universidad de Cartagena, presentarán el próximo lunes 25 de agosto, en el Centro de Convenciones Cartagena de Indias, los resultados del Censo y Caracterización Social, Económica, Cultural y de Habitabilidad de los residentes actuales del barrio Getsemaní y de su población en diáspora.

El ejercicio investigativo “Cuéntalo como es”, permitirá conocer en detalle las características de las unidades residenciales y su habitabilidad, así como los rasgos demográficos, socioeconómicos y culturales de los habitantes del barrio y de quienes, aunque ya no viven allí, mantienen un fuerte vínculo con la comunidad.

También recogerá información sobre su capital social y percepciones frente a las transformaciones que Getsemaní ha experimentado en las últimas décadas. Estos hallazgos serán un insumo clave para diseñar estrategias que fortalezcan la habitabilidad y el bienestar comunitario.

El trabajo de campo contó con la participación de ocho encuestadores que, durante cinco semanas, recorrieron las calles del barrio, georreferenciaron 825 inmuebles y aplicaron encuestas a 137 viviendas de uso residencial y/o mixto.

Para identificar a la diáspora, se emplearon estrategias como la referenciación por parte de familiares y vecinos, convocatorias a encuentros comunitarios y la difusión en medios de comunicación y redes sociales. De esta manera, se logró identificar a 463 personas y encuestar a 294 de ellas durante un periodo de tres (3) meses.

La agenda del evento incluirá, además de la presentación de los resultados, una contextualización histórica y sociocultural de Getsemaní, así como un conversatorio con vecinos y miembros de la diáspora.

La socialización de este censo es un espacio abierto a todos los getsemanicenses, tomadores de decisiones, representantes de la academia, gremios y demás interesados, quienes podrán conocer y acceder a un ejercicio investigativo riguroso y de alto valor para el futuro del barrio.