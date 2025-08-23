VIDEO|Mujer se defendió de joven que la habría tocado en Transmilenio

+ Nota interna VIDEO|Mujer se defendió de joven que la habría toca en Transmilenio

Bogotá D.C

En redes sociales se conoció un nuevo presunto caso de abuso dentro de una ruta alimentadora de Transmilenio en el sur de Bogotá.

En videos quedó registrado el momento en el que una mujer insulta y golpea a un joven, al parecer por haberla toca sin consentimiento en una de sus partes intimas.

“Muestre la cara gamín, ahí sí se la esconde. Gamín, morboso, conmigo no. Violarlo a uno le va a quedar más difícil malparido”, gritaba la mujer mientras lo golpeaba.

El presunto agresor se tapaba la cara con un saco y solo le decía “mentirosa”.

Helena sería la víctima quien contó en su cuenta de X lo que habría pasado.

“Él introdujo por encima de mi pantalón sus dedos, mi reacción inmediatamente fue golpearlo y comenzar a insultarlo, nunca he golpeado a nadie”, aseguró Helena.

Sin embargo, Helena se dio cuenta que más mujeres habrían sido víctimas del mismo joven que tendría 17 años.

“Luego de que se diera más visualización a esto, supe de 5 mujeres más que han sido víctimas de él”, indicó.

Helena ese mismo día interpuso una denuncia contra el joven en la Fiscalía.

Transmilenio se pronunció

Transmilenio S.A. rechazó el presunto acoso que sufrió Helena en la ruta 10-8 que recorre los barrios de Olarte y Timiza en la localidad de Kennedy.

" Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para rechazar y erradicar estos comportamientos y a actuar con responsabilidad para evitar que se repitan en cualquier lugar".

Asimismo indicaron que cuentan con un equipo que brinda orientación y acompañamiento a las personas que lo requieran en este tipo de casos. Además, trabajan conjuntamente con la Secretaría Distrital de la Mujer, para desarrollar acciones de prevención del acoso sexual y las violencias basadas en género.