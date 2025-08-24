Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se cumplen dos semanas de la trágica muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después de un atentado contra su vida. ¿Cómo ha influido el narcotráfico en la violencia política de Colombia?

Para este capítulo hablamos con la periodista Yolanda Ruiz; con Gonzalo Araújo, socio de Orza firma de asuntos públicos; con Thierry Ways, empresario y columnista de El Tiempo; con líder del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán; con el precandidato presidencial, David Luna, y con el ex fiscal general, Alfonso Gómez Méndez.