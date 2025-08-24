Mis preguntas con Roberto PomboMis preguntas con Roberto Pombo

Mis preguntas con Roberto Pombo: ¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?

En este nuevo capítulo conversamos sobre cómo ha influido el narcotráfico en la violencia política de Colombia

¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?

¿Tendremos alguna generación sin candidatos presidenciales asesinados?

Se cumplen dos semanas de la trágica muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, después de un atentado contra su vida. ¿Cómo ha influido el narcotráfico en la violencia política de Colombia?

Le puede interesar: Centro Democrático confirma que padre de Miguel Uribe Turbay será precandidato presidencial

Para este capítulo hablamos con la periodista Yolanda Ruiz; con Gonzalo Araújo, socio de Orza firma de asuntos públicos; con Thierry Ways, empresario y columnista de El Tiempo; con líder del nuevo liberalismo, Juan Manuel Galán; con el precandidato presidencial, David Luna, y con el ex fiscal general, Alfonso Gómez Méndez.

